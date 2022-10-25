Оренбург, , 08:22 — REGNUM В Оренбургской области обсудили обеспечение стабильной экономики и социальной сфере в условиях санкционного давления. Совещание провели полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор региона Денис Паслер, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Игорь Комаров отметил полноту мер поддержки, разработанных правительством Оренбургской области, их разнохарактерность и адресность.

«Оренбургская область активно включилась в работу по выполнению указов президента. Нам есть с чем сравнить. Мы ведем мониторинг по оказанию помощи во всех регионах округа. Следует положительно отметить и готовность выделять ресурсы, и готовность рассматривать проблемы. Причем эта работа идёт в контакте с семьями и военнослужащими. Мы видим заинтересованное участие всех сторон — и правительства, и органов государственной власти — в том, чтобы содержательно решать все поставленные президентом России задачи и вопросы, связанные как с мобилизацией и оказанием помощи семьям, так и нормальным обеспечением жизнедеятельности и функционированием экономики и промышленности области», — сказал полпред.

Губернатор Денис Паслер доложил о разработанных и принятых правительством региона мерах.

«Частичная мобилизация проходит в рамках законодательства, мы внимательно относимся к тому, чтобы у призванных оренбуржцев было всё необходимое, а их подготовка проходила качественно. Держу на контроле все вопросы, возникающие у мобилизованных и их родных. Как отметил Игорь Анатольевич, помощь близким считаем приоритетной задачей, в решении которой активно участвуют и предприятия региона, и жители», — подчеркнул губернатор.

Перечень мер поддержки членов семей военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации, включает ежемесячную оплату присмотра и ухода за детьми в детских садах, питания в школе для учеников 5-11 классов, преимущественное право на зачисление детей в Оренбургскую кадетскую школу-интернат имени И. И. Неплюева и на обучение по программам дополнительного образования. Семьям бойцов при необходимости бесплатно оказывают социальные услуги на дому и в полустационарной форме, предоставляют технические средства реабилитации, оплачивают посещение музеев, театров и кинотеатров.

Всем участникам специальной военной операции и членам семей погибших бесплатно предоставляются реабилитационные и социально-психологические услуги. Для безработных и женщин в период декретного отпуска предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Главой региона принято решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам. Её получат все, кто участвовал в СВО с 24 февраля, — в том числе и те, кто уже отслужил и вернулся.

Выполняя задачу по мобилизации, правительство региона продолжает принимать меры по стабилизации социально-экономической ситуации. С марта 2022 года работает штаб по повышению устойчивости экономики Оренбургской области под руководством Дениса Паслера. Разработан план первоочередных мероприятий, на реализацию которого в 2022 году направлено 2,6 млрд рублей. Введены дополнительные налоговые, имущественные и финансовые меры поддержки бизнеса, меры стимулирования деловой и инвестиционной активности.

Реализуются инвестиционные, импортозамещающие проекты — с начала года областной фонд промышленности направил на выдачу льготных займов предприятиям региона 167,4 млн рублей. Продолжается работа по привлечению инвестиций в регион — в сентябре в экономику Оренбуржья привлечено более 12 млрд рублей.

Число безработных в регионе с января снизилось почти вдвое и достигло 0,84%. Это самые низкие показатели для Оренбуржья за последние 10 лет.

В условиях внешних санкций сохраняется и расширяется доступность социальных услуг населению. В 2022 году на социальную поддержку оренбуржцев предусмотрено 17,5 млрд рублей. Ее получателями являются около 460 тысяч человек.