Тегеран, , 08:43 — REGNUM 24 октября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что развитие эффективного сотрудничества с региональными организациями является одной из главных задач внешней политики его администрации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Президент сделал это заявление на встрече в Тегеране с генеральным секретарем Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA) Салманом Аль-Фариси. Он настоятельно призвал к необходимости дальнейшего сближения позиций государств-членов, с тем чтобы максимально использовать потенциал ассоциации.

Раиси выразил готовность Ирана поделиться своими возможностями с другими странами-членами IORA.

Ссылаясь на хорошее сотрудничество между Ираном и IORA, президент призвал к дальнейшей активизации ассоциации в различных областях, особенно в сфере водного хозяйства, расширения прав и возможностей женщин, а также научно-технического сотрудничества.

Генеральный секретарь IORA, со своей стороны, выразил удовлетворение визитом в Тегеран и заявил, что Иран является активным членом ассоциации.