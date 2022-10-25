Брюссель, 25 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Евросоюзе планируют присоединить Швейцарию и Великобританию к ограничениям цен на российский газ. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

СМИ указывает, что только в этом случае мера будет эффективной.

По данным американского агентства, в Евросоюзе также рассматривают установление повышенной цены на экспорт за пределы ЕС. Это позволит участникам объединения зарабатывать на разнице стоимости.