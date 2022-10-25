Bloomberg: в ЕС хотят присоединить Лондон и Берн к потолку цен на газ
Брюссель, 25 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Евросоюзе планируют присоединить Швейцарию и Великобританию к ограничениям цен на российский газ. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
Иван Шилов ИА REGNUM
Евросоюз
СМИ указывает, что только в этом случае мера будет эффективной.
По данным американского агентства, в Евросоюзе также рассматривают установление повышенной цены на экспорт за пределы ЕС. Это позволит участникам объединения зарабатывать на разнице стоимости.