Тегеран, 25 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 24 октября министр культуры Ирана объявил, что Тегеран в ближайшее время подаст жалобу в международные организации на некоторые СМИ на персидском языке, которые провоцируют враждебность по отношению к стране. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews

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Министр культуры и исламского просвещения Мохаммад Мехди Эсмаили сделал это заявление, выступая перед журналистами в кулуарах 18-го заседания Генеральной ассамблеи Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA), которое стартовало ранее в иранской столице.

«Высокомерная администрация Соединенных Штатов явно следует медийному терроризму, потому что она потерпела неудачу в своих экономических, культурных и военных миссиях», — сказал министр, отметив, что США стремятся достичь своих целей с помощью средств массовой информации.

Далее он подчеркнул, что клеветнические кампании и медийный терроризм не сработали в Иране из-за глубоких культурных корней и высокого уровня навыков и умений отечественных СМИ.