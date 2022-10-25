Тегеран, 25 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. 24 октября президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси заявил, что отношения Пекина и Тегерана должны расширяться на основе взаимного уважения и интересов. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Раиси направил послание своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с назначением на третий срок, заявив, что реализация целей 25-летнего соглашения о стратегическом сотрудничестве между Ираном и Китаем предоставит обеим странам модель расширения всесторонних связей, основанных на взаимном уважении и интересах.

Далее президент отметил, что сотрудничество в рамках многосторонних организаций и других образований также обеспечит интересы обеих стран наряду с задачей по защите международного мира и стабильности.

23 октября Си Цзиньпин был избран на третий срок генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) на историческом съезде Постоянного комитета Политбюро.