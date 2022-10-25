Москва, , 08:09 — REGNUM Торги по нефти 24 октября завершились небольшим снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти ptra

Нефть марки Brent подешевела на 0,05%, до $93,46 за баррель. В первой половине дня цена снижалась до $91,19.

Несмотря на рост ВВП Китая за III квартал, китайские индексы серьезно просели. Участников рынка не устроило стремление Китая к единоличному правлению Си Цзиньпина, которого переизбрали на третий срок.

Захват власти Си вызвал обеспокоенность тем, что концентрированное принятие решений может ослабить рост и дестабилизировать геополитику.

Когда цена снижалась, продавцы вспоминали о высвобождении 15 млн баррелей нефти из стратегических резервов США и высоких рисков мировой рецессии.

Альянс ОПЕК+ будет защищать уровень в $85 за баррель новым снижением квоты на добычу нефти. Так что объем в 15 млн баррелей не такой уж и большой, чтобы обвалить цены.

Сегодня, 25 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $93,50. Цена останется торговаться около уровня $94 до 27 октября, пока не выйдут данные по ВВП США за III квартал.

Сопротивление располагается на $95. Как только покупатели его разберут, цена на нефть Brent двинется к отметке $98,50.

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