Тында, Амурская область, 25 октября 2022, 08:22 — REGNUM Машиниста из Тынды Амурской области не призвали из-за брони на работе, но он всё равно принял решение участвовать в спецоперации в защиту Донбасса. Об этом сообщила Gazeta-bam.ru.
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Дмитрий работал в эксплуатационном локомотивном депо Дальневосточной дирекции тяги в Тынде. Он принял решение мобилизоваться добровольцем.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке добровольцы, которые приняли решение отправиться на военную операцию в защиту Донбасса, отметили, что не могут оставаться в стороне, когда Родина нуждается в их помощи и уверены, что Россия сможет победить любых врагов.