Тында, Амурская область, 25 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Машиниста из Тынды Амурской области не призвали из-за брони на работе, но он всё равно принял решение участвовать в спецоперации в защиту Донбасса. Об этом сообщила Gazeta-bam.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Дмитрий работал в эксплуатационном локомотивном депо Дальневосточной дирекции тяги в Тынде. Он принял решение мобилизоваться добровольцем.

«Конечно, родным было сложно его принять. Но это мой воинский долг, и по-другому я поступить не могу. Не раздумывая, отказался от брони. Я пять лет, с 2005 по 2010 год, служил по контракту в железнодорожных войсках в Комсомольске-на-Амуре. Сегодня на передовой находятся многие мои сослуживцы, я должен быть с ними. Если мы все будем сидеть дома, кто же будет защищать Россию?» — прокомментировал своё решение доброволец.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке добровольцы, которые приняли решение отправиться на военную операцию в защиту Донбасса, отметили, что не могут оставаться в стороне, когда Родина нуждается в их помощи и уверены, что Россия сможет победить любых врагов.