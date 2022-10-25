Тегеран, , 09:38 — REGNUM 24 октября иранский законодатель призвал администрацию придать важное значение повышению текущего уровня обмена газом с Россией, чтобы использовать имеющиеся мощности в размере около 15 миллиардов кубометров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Хади Бейгинежад заявил агентству IRNA, что роль Исламской Республики на газовом рынке должна основываться на транзите и обмене энергоносителями, чтобы исправить существующий дисбаланс с помощью экономичных и рациональных методов.

«Сделки по обмену газом с соседними государствами, включая Россию, Туркменистан и Азербайджанскую Республику, могут быть выгодными для Исламской Республики Иран», — сказал законодатель, отметив, что министерство нефти проводит разумную энергетическую политику для защиты национальных интересов Ирана.

«Иран может закачивать газ в страну, а затем экспортировать его в другие государства. Например, Иран не может импортировать газ напрямую из Турции, но может импортировать энергию из Туркменистана и Азербайджанской Республики, чтобы устранить дисбаланс», — подчеркнул депутат.