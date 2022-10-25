Вена, 25 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом в матче первого круга турнира в Вене (Австрия). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

Рублёв семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Рублёв сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Тьяго Монтейро (Бразилия).