Тегеран, , 09:07 — REGNUM 24 октября представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что требования Тегерана на переговорах об отмене санкций являются разумными, четкими и законными. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поведение США лицемерно», — заявил Насер Канани журналистам на своем еженедельном брифинге для прессы в Тегеране.

Что касается поддержки США мятежников в Иране и заявления о переносе переговоров, пресс-секретарь отметил, что поведение американских официальных лиц лицемерно, поскольку они все также продолжают лгать мировому сообществу.

«Очевидно, что американцы хотят вернуться к соглашению, но не намерены оплачивать его издержки», — сообщил Канани.

«Иран — могущественная страна, которую нельзя запугать, чтобы она пошла на односторонние уступки», — сказал пресс-секретарь, подчеркнув, что путь к соглашению — это путь с наличием как минимум двух сторон.

«Иран будет привержен СВПД при условии, что американская сторона также сохранит приверженность положениям сделки», — отметил он.