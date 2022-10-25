США хотят выделить до $25 млн на укрепление экономики Армении
Вашингтон, 25 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Новую программу по укреплению экономики Армении, бюджет которой составит $25 млн, намерено начать агентство США по международному развитию (USAID). Заявку агентства 25 октября приводит RT.
«Проект USAID «Экономическая основа для устойчивой Армении» укрепит экономическую безопасность Армении, а также её способность извлекать выгоду в периоды экономического роста и справляться с периодами экономического спада», — отмечается в описании заявки.
Также указывается, что новая программа USAID, на которую предполагается потратить $25 млн, рассчитана на пятилетний срок и в этот период подрядчики должны будут вести сотрудничество с государственными органами Армении, включая министерство экономики и министерство высокотехнологической промышленности, а также представители частного сектора.
Кроме этого, указывается, что на протяжении последних лет Армения с несколькими экономическими кризисами и в том числе — пандемия коронавируса, и после насле наблюдаемого в 2021 году относительно мощного роста экономики для неё стали новым потрясением санкции против России.
«Этот проект будет сфокусирован на основных причинах экономической уязвимости и укрепит экономическую устойчивость Армении именно перед такими вызовами», — поясняется в заявке, и добавляется, что все подобные конфликту на территории б. УССР потрясения могут способствовать появлению новых трудностей, в связи с чем одной из задача такой программы USAID называется помощь правительству и частному сектору республики в их преодолении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская администрация получила письмо от ряда представителей Конгресса США с призывом вступить в переговоры с Россией по урегулированию ситуации на территории бывш. УССР.