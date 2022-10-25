Вашингтон, 25 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Новую программу по укреплению экономики Армении, бюджет которой составит $25 млн, намерено начать агентство США по международному развитию (USAID). Заявку агентства 25 октября приводит RT.

Dod.defence.gov Агенство США по международному развитию (USAID)

«Проект USAID «Экономическая основа для устойчивой Армении» укрепит экономическую безопасность Армении, а также её способность извлекать выгоду в периоды экономического роста и справляться с периодами экономического спада», — отмечается в описании заявки.

Также указывается, что новая программа USAID, на которую предполагается потратить $25 млн, рассчитана на пятилетний срок и в этот период подрядчики должны будут вести сотрудничество с государственными органами Армении, включая министерство экономики и министерство высокотехнологической промышленности, а также представители частного сектора.

Кроме этого, указывается, что на протяжении последних лет Армения с несколькими экономическими кризисами и в том числе — пандемия коронавируса, и после насле наблюдаемого в 2021 году относительно мощного роста экономики для неё стали новым потрясением санкции против России.

«Этот проект будет сфокусирован на основных причинах экономической уязвимости и укрепит экономическую устойчивость Армении именно перед такими вызовами», — поясняется в заявке, и добавляется, что все подобные конфликту на территории б. УССР потрясения могут способствовать появлению новых трудностей, в связи с чем одной из задача такой программы USAID называется помощь правительству и частному сектору республики в их преодолении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская администрация получила письмо от ряда представителей Конгресса США с призывом вступить в переговоры с Россией по урегулированию ситуации на территории бывш. УССР.