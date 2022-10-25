Уфа, 25 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Башкирии внесли изменения. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что глава регионаРадий Хабиров подписал закон, направленный на повышение эффективности государственной поддержки бизнеса.

Отмечается, что закон расширяет перечень информации, которая будет включаться в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В реестре будут отражаться данные о нарушениях порядка и условий оказания государственной поддержки, в том числе вид допущенного нарушения и дата его устранения. Это поможет организациям, которые принимают решение о предоставлении господдержки, оценивать заявителей более объективно», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания регионаКонстантина Толкачева.

Он также сообщил, что от эффективности мер господдержки напрямую зависит инвестиционный климат в республике.

«На создание благоприятных условий ведения бизнеса, в том числе на прямое финансовое содействие предпринимательству, направляются миллиарды. И мы видим отдачу», — сообщил спикер регионального парламента.

Он напомнил, что за 2021 год число субъектов малого и среднего бизнеса в Башкирии увеличилось почти на четыре процента.

«Учитывая непростую ситуацию в экономике, мы должны обеспечить максимальную эффективность мер государственной поддержки. Каждый вложенный рубль должен работать на конечный результат, помогать развитию бизнеса», — сообщил он.