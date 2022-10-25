Киренск, Иркутская область, , 08:06 — REGNUM В Киренской больнице, на базе стационара в микрорайоне Мельничный, возобновило работу ревматологическое отделение, сообщает 25 октября минздрав Иркутской области.

Иркутская область. Вновь открытое ревматологическое отделение в Киренской районной больницы Министерство здравоохранения Иркутской области

«Вести приём пациентов будет врач-ревматолог ежедневно в будние дни с 10 до 12 часов. Помимо консультации специалиста у пациентов появилась возможность пройти грязелечение, парафинотерапию, физиотерапию, лечебную физкультуру по назначению», — сообщил главврач медучреждения Алексей Михайлов.

Вновь открытое отделение в Киренской районной больницы — третье ревматологическое отделение в Иркутской области. Ещё два работают в медучреждениях Иркутска.

Впервые отделение в Киренской больнице открыли в 2016 году, оно работало со стопроцентной заполняемостью коек. По маршрутизации в Киренск приезжали пациенты из соседних районов. В 2019 году отделение перестало функционировать из-за увольнения врача-ревматолога, пациентов направляли в Иркутск. Работа возобновилась с выходом на работу вновь принятого специалиста.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Леонова Братского района Иркутской области на днях возвели модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Читайте также: Жители иркутской деревни Леонова получили новый ФАП