Сингапур, 25 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Мир столкнулся с «первым по-настоящему глобальным энергетическим кризисом», заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в рамках Сингапурской конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холод

Он считает, что решение альянса ОПЕК+ о сокращении суточной нефтедобычи на 2 млн баррелей является «рискованным» шагом, постольку мировое сообщество находится на грани глобальной рецессии.

Вместе с тем Бироль отметил, что энергетический кризис способен стать поворотным моментом в истории энергетики, который позволит ускорить разработку экологически чистых источников энергии, а также создать «устойчивую и надежную энергетическую систему». Глава МЭА также назвал энергетическую безопасность первостепенной «движущей силой» для энергетического перехода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором сказано, что в 2023 году Европа может столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество.

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