Тегеран, , 08:56 — REGNUM 24 октября министр культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили заявил, что СМИ — это не инструмент власти, а сама власть. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

СМИ (сс) MichaelGaida

Эсмаили сделал это замечание в своей вступительной речи на 18-м заседании Генеральной ассамблеи Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA), которое стартовало ранее в иранской столице.

Министр подчеркнул, что СМИ — это сила, которая может служить угнетенным и обездоленным людям во всем мире и может быть их голосом против издевательств высокомерных властей.

«Средства массовой информации могут как защищать реальность, так и разоблачать ложь», — отметил Эсмаили.

В 2022 году встреча OANA проходит под девизом «Новые вызовы для журналистики: технологические инновации и вопросы доверия». Организация, охватывающая две трети населения земного шара, в настоящее время насчитывает 44 члена из 35 стран Азии и Океании.