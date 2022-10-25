Москва, , 08:04 — REGNUM Волатильность по рублевым парам 24 октября была низкой. Пара доллар/рубль консолидировалась около уровня 61 рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль

Рубль получал поддержку от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября, поэтому с 26 октября дня поддержка ослабнет.

По итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 61,18 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,66%, до 60,60 руб., юань/рубль — на 0,28%, до 8,33 руб.

Фокус внимания участников рынка начинает смещаться на очередное заседание ЦБ РФ. Ожидается, что Банк России на заседании 28 октября возьмет паузу и сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

В сентябре на пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. При этом дверь была оставлена открытой.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Курс рубля стабилен. Годовая инфляция к 17 октября замедлилась до 13,1% годовых. Опираясь на эти данные, можно было бы предположить о снижении ставки до 7%.

Сдержать регулятора от снижения ставки может военное положение на новых территориях Российской Федерации. Также интерес представляет заседание ЕЦБ, на котором ожидается второе повышение ставки на 75 б. п., до 2%.

Без внимания не останется и ВВП США за третий квартал. 27 октября выйдет вторая оценка, поэтому влияние на рынки будет сдержанным. Итоги заседания ЕЦБ и статистика США отразятся на динамике доллара на Форекс, а через кросс-курсы на котировках рубля с основными валютами.

Так что можно предположить, что пара доллар/рубль сегодня попытается сходить до 60,50 руб. и к закрытию вернется к уровню 61,75 руб.

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