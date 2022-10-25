Москва, 25 октября 2022, 08:04 — REGNUM Волатильность по рублевым парам 24 октября была низкой. Пара доллар/рубль консолидировалась около уровня 61 рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль
Рубль

Рубль получал поддержку от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября, поэтому с 26 октября дня поддержка ослабнет.

По итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 61,18 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,66%, до 60,60 руб., юань/рубль — на 0,28%, до 8,33 руб.

Фокус внимания участников рынка начинает смещаться на очередное заседание ЦБ РФ. Ожидается, что Банк России на заседании 28 октября возьмет паузу и сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

В сентябре на пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. При этом дверь была оставлена открытой.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Курс рубля стабилен. Годовая инфляция к 17 октября замедлилась до 13,1% годовых. Опираясь на эти данные, можно было бы предположить о снижении ставки до 7%.

Сдержать регулятора от снижения ставки может военное положение на новых территориях Российской Федерации. Также интерес представляет заседание ЕЦБ, на котором ожидается второе повышение ставки на 75 б. п., до 2%.

Без внимания не останется и ВВП США за третий квартал. 27 октября выйдет вторая оценка, поэтому влияние на рынки будет сдержанным. Итоги заседания ЕЦБ и статистика США отразятся на динамике доллара на Форекс, а через кросс-курсы на котировках рубля с основными валютами.

Так что можно предположить, что пара доллар/рубль сегодня попытается сходить до 60,50 руб. и к закрытию вернется к уровню 61,75 руб.

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