Нью-Йорк, США, , 08:03 — REGNUM Российская Федерация призывает руководство ООН сделать всё возможное, тобы не допустить применения Киевом «грязной бомбы». Об этом говорится в письме постпреда РФ Василия Небензи генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

«Мы призываем генерального секретаря ООН сделать все, что в его силах, чтобы не допустить этого гнусного преступления», — цитирует текст письма ТАСС.

Небензя отметил, что Россия будет рассматривать использование «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

Постпред добавил, что Россия призывает западные страны использовать влияние на киевский режим, чтобы тот отказался от преступных планов.