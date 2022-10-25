Улан-Удэ, 25 октября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. На водоёмах Бурятии закрывается навигация для маломерных судов. Одной из последних река Чикой закрыта для лодок и катеров с 25 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Катер

В связи с похолоданием процессы ледообразования на реках и водоёмах, как отмечается, создают реальную опасность для маломерных судов. После закрытия навигации выход на воду будет разрешён только для судов специальных служб.

«На сегодняшний день открыта навигация на озере Гусиное до 31 октября. С 11 ноября запрет на движение маломерных судов вступит в силу на озере Байкал», — добавили в ведомстве.

К 31 октября закроются паромные переправы на реках Чикой и Селенга. К настоящему времени уже закрыта переправа «Усть-Муйская» на реке Муя.