Ереван, , 08:02 — REGNUM Обстрел боевых позиций армянских войск на восточном направлении границы произвели вооружённые силы Азербайджана. Такое заявление 25 октября сделало минобороны Армении.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным пресс-службы оборонного ведомства Армении, подразделения ВС Азербайджана обстреляли из орудий разного калибра армянские позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы. Обстрел зафиксирован в 01:30 (00:30 мск) 25 октября. Со стороны армянских войск потерь нет.

По состоянию на 08:00 (07:00 мск) ситуация на армянско-азербайджанской границе стабилизировалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Армении анонсировали новую встречу по делимитации границы с Азербайджаном.

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