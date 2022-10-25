Виго, Испания, , 08:01 — REGNUM «Сельта» сыграла вничью с «Хетафе» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 43-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Хетафе» Энес Унал. А на 89-й защитник «Сельты» Джозеф Айду восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Сельта» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 11 очков. «Хетафе» идёт на 16-м месте с 10 очками.

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