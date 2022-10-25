Эхирит-Булагатский район, , 07:59 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 25 октября известило о задержании предполагаемых воров аккумуляторных батарей с вышек базовых станций сотовых компаний в Эхирит-Булагатском районе. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 26 и 34 лет. В настоящее время задержанные отрабатываются на причастность более чем к 10 эпизодам преступных деяний.

Вышка связи Богдан Борман © ИА REGNUM

В ходе следствия установлено, похищенное злоумышленники сдавали в пункты приема металла, вырученными средствами распоряжались по своему усмотрению. Проведены обыски, часть похищенного имущества изъята. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.

На сегодняшний день следователями Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» возбуждены 7 уголовных дел по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище»). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч, либо лишение свободы на срок до пяти.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о задержании в Иркутске подозреваемого в серии квартирных краж из жилищ граждан.

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