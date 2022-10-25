Чебоксары, , 07:59 — REGNUM Российский солдат борется с фашизмом и выполняет задачи мирового масштаба — Россия делает «первые шаги к новому миропорядку». Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев на церемонии приведения к присяге кадетов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Юные кадеты в Чувашии принимают присягу https://cap.ru/

Присягу дали более 100 новых учащихся Чувашского кадетского корпуса ПФО, посвятив себя служению Родине и защите многовековых традиций. Глава республики Олег Николаев, поздравляя ребят, выразил уверенность в том, что «источник силы», который заложен в словах присяги, «будет наполнять, поддерживать и вдохновлять».

«Мы видим, как российский солдат, борясь с фашизмом, выполняет задачи мирового масштаба. Ведётся борьба с мировым фашизмом, который сконцентрирован на территории [б. УССР] и дирижируется из-за океана, финансируется коллективным Западом. Мы сегодня задаём тон и делаем первые шаги к новому миропорядку, который будет основан на взаимном уважении и сотрудничестве с опорой на партнёрство и созидание», — отметил глава Чувашии.

По данным минобразования, в 18 муниципалитетах республики кадетское образование получают свыше 5 тыс. школьников в четырёх школах и 207 классах. В Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова учатся более 380 школьников, в том числе в новом учебном году зачислены 162 учащихся. В 2021 году обучение закончил 71 одиннадцатиклассник, из них 32 выпускника поступили в военные вузы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса от фашистского киевского режима. С 23 по 27 сентября на освобождённых территориях прошли референдумы: в Запорожье за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей (явка 85%), Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%), ЛНР — 98,42% (явка 94,15%) и ДНР — 99,23% (явка 97,51%).