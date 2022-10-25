Екатеринбург,
25 октября 2022, 12:53 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» одержал победу над командой «Крылья советов». Игра состоялась 24 октября в Екатеринбурге.
Счёт составил 2:1. Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
РПЛ. «Урал» - «Крылья советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM