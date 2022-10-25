Иркутск, , 07:53 — REGNUM Мобилизованных жителей Иркутской области вакцинируют от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции, — сообщает 25 октября министерство здравоохранения региона. Поясняется при этом, что поручение провести вакцинацию граждан, призванных на военную службу по мобилизации, подписали в минздраве Иркутской области.

Мобилизация Правительство Приангарья

Руководителям медучреждений Приангарья поручили организовать работу выездных прививочных бригад в призывные пункты военных комиссариатов. Прививочные бригады обеспечены вакциной против новой коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококковой инфекции. Показания для иммунизации определены календарем прививок.

«Вакцинация граждан, призванных на военную службу по мобилизации, позволит предотвратить массовые болезни в войсках вооружённых сил Российской Федерации. Нельзя подвергать ребят дополнительной опасности от вируса», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Проводить иммунизацию призывников будут добровольно и при отсутствии противопоказаний.

Как сообщало ИА REGNUM, первые военнослужащие из Иркутской области, призванные на службу по мобилизации, отправились к местам дислокации.

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