Лондон, , 07:52 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» (сс) Tom

На 45-й минуте счёт в матч открыл защитник «Вест Хэма» Курт Зума, а на 92-й нападающий Мохамед Саид Бенрахма реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Вест Хэм» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на счету команды 14 очков. «Борнмут» идёт на 14-м месте с 13 очками.

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