Берлин, , 07:52 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Киев впервые с начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, сообщает агентство DPA.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Предполагается, что в ходе визита он встретится с главарем киевской хунты Владимиром Зеленским. При этом ранее Штайнмайер заявлял, что отменил свою поездку в Киев, назначенную на 20 октября, по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года Киев отказал президенту Германии в визите на территорию бывш. УССР. По данным газеты Spiegel, Штайнмайер в жесткой форме требовал от Зеленского извинений за инцидент. Отметим, что в апреле 2022 года киевский режим отказался принимать Штайнмайера из-за якобы его тесных связей с Россией.