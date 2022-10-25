Абакан, 25 октября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным мобилизованного, скончавшегося от болезни в войсковой части на территории Омской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

48-летний Михаил Кулинченко был призван ранее Абаканским военкоматом в рамках частичной мобилизации. Он проходил подготовку в звании старшего лейтенанта.

«Скончался 24 октября в возрасте 48 лет. Точная причина смерти временно не установлена до выяснения обстоятельств», — отметили в правительстве.

По словам главы региона, семье погибшего будет оказана необходимая поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в результате ЧП из-за употребления алкоголя ранее скончался мобилизованный из Тувы.

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