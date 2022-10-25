Петропавловск-Камчатский, , 07:49 — REGNUM Казачий ансамбль «Русь» с Камчатки на международном фестивале «Планета искусств» в Казани получил специальный приз жюри за высокий профессионализм. Также коллектив дважды стал лауреатом первой степени, сообщили в министерстве культуры Камчатки.

Казачий ансамбль «Русь» на международном фестивале «Планета искусств» Министерство культуры Камчатки

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Награды международного фестиваля получили и солисты казачьего ансамбля. Гран-при в возрастной группе от 25 лет взяла Мария Кравченко, в возрастной категории от 15 до 20 лет лучшей признана Валентина Копанева. Лауреатами первой степени жюри признало Александру Остапенко и Елизавету Новикову.

Художественный руководитель Заслуженного казачьего ансамбля «Русь» Елена Топчий удостоилась диплома «Maestro» за профессионализм и высокий художественный уровень творческой работы, а также ей вручили сертификат международного фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, танковая рота, сформированная из числа казаков Центрального казачьего войска, прошла боевое слаживание на полигонах и в классах одного из объединений Западного военного округа.