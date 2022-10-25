Энергодар, Запорожская область, 25 октября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Риск разрушения для Запорожской АЭС в случае подрыва киевскими боевиками Каховской ГЭС будет минимален, однако для города Энергодара последствия могут быть катастрофичными. Об этом 24 октября сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с ТАСС.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Специалист пояснил, что, как следует из расчётов, риск фатального развития ситуации для Запорожской АЭС минимален в случае подрыва киевскими боевиками Каховской ГЭС, но город Энергодар может просто исчезнуть полностью.

Кроме того, Карчаа уточнил, что в ЗАЭС будет нарушена система охлаждения.

Напомним, что российская сторона неоднократно поясняла, что разрушение дамбы Каховской АЭС выгодно только киевскому режиму, боевики которого уже пять месяцев подряд наносят удары по региону и по территории, прилегающей к ЗАЭС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил подрыв киевскими боевиками не только Каховской, но и Днепровской ГЭС. По мнению Рогова, таким образом ВСУ попытаются затопить ЗАЭС.