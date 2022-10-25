Иркутск, , 07:46 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 25 октября известило о задержании в тайге четверых мужчин, осуществлявших незаконную заготовку древесины.

«Чёрные лесорубы» Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

В ходе проведенного рейда в районе Гороховского участкового лесничества оперативники обнаружили три автомобиля марки «ГАЗ», груженных древесиной породы сосна. У сопровождающего груз молодого человека отсутствовали правоустанавливающие документы на срубленную древесину. Полицейским удалось установить место незаконной рубки лесного массива.

Второй факт похожей рубки выявлен в нескольких километрах от села Оек. На месте оперативники обнаружили несколько грузовых автомобилей, на которые лесорубы уже успели погрузить стволы заготовленной древесины. Задержаны жители Иркутского района, непосредственно выполняющие функции рубщиков.

Устанавливается ущерб, причиненный лесорубами. Всего в ходе рейда полицейские проверили 18 автомобилей, перевозивших срубленный лес.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о пресечении незаконной рубки древесины на сумму более 1,3 миллиона рублей. Противоправные действия выявлены на территории Нижнеудинского района в рамках оперативно — профилактического мероприятия «Лес».

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