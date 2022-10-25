Грозный, 25 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Россия слабо отвечает киевскому режиму на обстрелы Киевом новых регионов, которые недавно воссоединились с РФ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он призвал к реализации более жестких мер, чтобы бандеровцы поняли, что «нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону». Кадыров отметил, что действие специальной военной операции (СВО) уже перешло на российскую территорию.

Глава Чечни также сообщил, что очень недоволен сложившейся ситуацией. При этом он выразил мнение, что «большего и худшего» в рамках боевых действий не следует ожидать, поскольку у ЕС нет армии для борьбы с Россией.

Кроме того, Кадыров назвал спецоперацию на территории б. УССР противостоянием «христиан и мусульман с сатанизмом» и обратился к кавказцам с призывом участвовать в СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Рамзан Кадыров назвал «верными и долгожданными» решения президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых регионах России.