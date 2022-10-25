Чебоксары, 25 октября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор местной жительнице, которую признали виновной в убийстве с особой жестокостью. У инвалида, который стал жертвой преступления, насчитали более 100 ножевых ранений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры и следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Под уголовное преследование попала 57-летняя жительница Новочебоксарска, которая убила 56-летнего сожителя в феврале 2022 года. По данным следствия, во время ссоры с мужчиной, который не мог самостоятельно передвигаться из-за полученной травмы, женщина нанесла не менее 105 ножевых ударов, а также два десятка ударов руками и ногами.

«Спустя некоторое время обвиняемая под видом оказания медицинской помощи пострадавшему от инфаркта вызвала скорую помощь», — говорят в прокуратуре Чувашии.

От полученных ран и кровопотери мужчина умер через несколько часов в реанимации. В следственном управлении установили, что на момент преступления новочебоксарка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В надзорном ведомстве добавляют, что фигурантка уголовного дела признала вину частично:

«Она не отрицала факт нанесения нескольких ударов ножом по телу погибшего, но указала, что не помнит, что произошло в последующем».

Верховный суд Чувашии признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью лица, находящегося в беспомощном состоянии»). Приговором ей назначено 12,5 года колонии общего режима. Решение не суда ещё не вступило в силу.

В ведомстве отмечают, что в полицию внесено представление о необходимости повышения эффективности профилактической работы, так как вновь осуждённая не раз привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

Напомним, что ранее по аналогичной статье вынесен приговор двум жителям Марпосадского района Чувашии: они забили жертву насмерть. Суд назначил им 11 и 14,5 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM , в октябре 2022 года в Чувашии передано в суд уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью в отношении директора сети салонов оптики.

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