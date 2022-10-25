Якутск, , 07:53 — REGNUM Паромы между Якутском и посёлком Нижний Бестях перестали перевозить пассажиров. Вместо них через реку Лена начали курсировать суда на воздушной подушке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в оперативном штабе региона.

Катер на воздушной подушке Марс-700 Aks-nn.ru

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Стоимость проезда с одного берега на другой составляет 1000 рублей, когда погодные условия ухудшаться, она возрастёт до 3000.

С 25 октября также закрыты переправы через реку Лена между поселениями Кангалассы и Соттинцы, через реку Алдан между Мегино-Алданом и Кэскилом.

Как сообщало ИА REGNUM, работу паромных переправ в Якутии продлили на несколько дней благодаря относительно тёплой погоде