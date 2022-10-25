Чита, 25 октября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. На территории Читы за 9 месяцев зарегистрировано 1220 мошенничеств, из них 76 процентов — это дистанционные преступления, сообщает 25 октября пресс-центр городской мэрии.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

«Наиболее частыми схемами являются звонки якобы от сотрудников банка, полиции или следственного комитета. Сообщают гражданам, что их денежные средства в опасности, а значит их надо срочно перевести на безопасные счета», — пояснил замначальника отдела уголовного розыска УМВД по Чите Владислав Проскуров.

При другом способе гражданину сообщают, что его имени есть заявка на кредит. По словам Вячеслав Проскурова, злоумышленники убеждают жертву взять кредит на аналогичную сумму, чтобы погасить имеющуюся заявку. После этого граждане идут в банк за кредитом, который потом переводят на якобы на безопасные ячейки.

«Хочу сообщить гражданам, что никаких безопасных ячеек или счетов не существует. Сотрудники банка никогда не просят выполнять никакие операции со средствами на счёте. Просьба быть бдительными и готовыми к подобным звонкам», — резюмирует Владислав Проскуров.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние полгода сразу 82% жителей России столкнулось с мошенничеством. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведённого экспертами Аналитического центра НАФИ.

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