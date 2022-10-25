Челябинск, 25 октября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Челябинской области с 2019 года новое жильё обрели уже 8,9 тыс. жителей домов, признанных ранее аварийными. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Законное-жилье.рф Аварийное жильё

Всего в рамках региональной программы расселили уже 137,5 тыс. кв метров аварийного жилья.

В целом Уральский федеральный округ имеет лидерство по этому показателю среди других федеральных округов. Здесь расселили уже 1510,2 тыс. кв метров жилья.