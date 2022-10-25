Иркутск, , 07:36 — REGNUM Пострадавшим при авиационном происшествии в Иркутске перечислили материальную помощь, — сообщает 25 октября телеграм-канал правительства Приангарья. Уточняется при этом, что каждая семья получит по 100 тысяч рублей по утрате жилого помещения согласно постановлению правительства региона от 23 сентября 2015 года № 483-пп «Об отдельных вопросах оказания адресной материальной помощи на территории Иркутской области».

Место падения самолета Су-30 в Иркутске Правительство Иркутской области

«Вчера пострадавшим восстановили паспорта и сегодня утром министерство социального развития, опеки и попечительства региона направило в кредитные организации адресную материальную помощь по 100 тысяч рублей на семью на первоочередные нужды. До конца дня средства должны поступить на счета», — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Вечером 23 октября самолет Су-30 СМ упал на двухквартирный жилой дом, в котором проживали две семьи. Погибли два пилота самолета. Травмированных и погибших среди местного населения нет.

Как сообщало ИА, двухэтажном доме в Иркутске, где потерпел крушение самолёт, проживали шесть человек.

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