Москва, , 07:35 — REGNUM Туристический поток из России в другие государства по итогам 2022 года уменьшится как минимум на 30% по сравнению с показателями 2021 года. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает пресс-служба организации.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что по итогам года на внутреннем рынке в лучшем случае сопоставимо будет с прошлым годом, а на зарубежном — в лучшем случае минус 30%», — рассказала она.

Ломидзе добавила, что пессимистичный прогноз предполагает снижение турпотока за границу на 40% по итогам 2022 года. Тем не менее она отметила, что срос на путешествия внутри страны вырос на 10%. По словам Ломидзе, стимулировать туризм в России помог осенний кэшбэк, а также трудности с выездом за границу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. При этом в Кремле высоко оценили итоги работы ведомства. Все достижения Ростуризма планируют развивать в составе министерства.