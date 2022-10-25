Москва, 25 октября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Запад надеялся нас победить за три месяца, не смог и теперь пытается изменить ситуацию не в нашу пользу «грязной бомбой», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Григорий Фадеев ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Они считали, что мы проиграем большую конвенциональную войну за 3-4 месяца. Мы ее не проигрываем таким способом. Совсем не так благополучно… эта штука застревает, нужно куда-то толкнуть, и вот тут это грязное оружие является микрокатализатором кошмарного макропроцесса», — подчеркнул Кургинян.

По его словам, последствия этого будут трагичны, но не катастрофичны с точки зрения радиоактивного заражения территории. Другое дело, что все еще находятся безумцы в нашей российской элите, которые питают какие-то иллюзии, что можно будет договориться с главарем киевских террористов Зеленским и его западными кураторами на фоне зимних холодов в Европе.