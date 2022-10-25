Виннипег, Канада, 25 октября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

John Slipec «Виннипег Джетс»

В составе «Виннипега» шайбы забросили нападающие Марк Шайфли, Сэм Ганье, Морган Бэррон и Коул Перфетти.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды шесть очков после шести матчей. «Сент-Луис» идёт на пятом месте в Западной конференции с шестью очками после четырёх игр.

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