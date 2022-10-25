Оттава, 25 октября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Вратарь хоккейного клуба «Оттава Сенаторз»

В составе «Оттавы» шайбы забросили защитник Тома Шабо и нападающие Брэди Ткачук, Шейн Пинто и Дерик Брассар. У «Далласа» точными бросками отметились форварды Йоэль Кивиранта и Уайатт Джонстон.

На сегодняшний день «Оттава» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды восемь очков после шести матчей. «Даллас» идёт на первом месте в Западной конференции с девятью очками после шести игр.

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