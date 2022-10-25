Москва, , 07:21 — REGNUM Нет сомнений, что взорвать» грязную бомбу» планирует Запад руками киевского режима с целью дальнейшего усиления давления на Россию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда они все время говорят, что будет ядерный удар, это значит, что они его готовят — это раз. Второе, я не помню такой серьезности обратных действий, которая осуществлена со стороны нашего руководства. Я вижу, что это делается системно: это делает МИД, это делает армия, это делает Министерство обороны, Генштаб. Мало его — рода войск, связанные с этим. Идет соответствующая работа (и это правильно) СМИ. Дыма без огня не бывает. Такая массированная подготовка знаменует собой что-то. Там тоже чувствуют, что этот момент истины приближается», — заявил Кургинян.

По его словам, сама эта грязная бомба, по сути, ничего не знаменует. Он отметил, что это огромный контейнер, который начиная с 2014 готовили люди в рамках ГУР киевского режима, которых он знает по именам. Эти люди, бывшие советские грушники, ничего не скрывали, говорили об этом прямо, поскольку теракты на территории России для них — это быт. Для создания этой грязной бомбы достаточно заложить огромное количество взрывчатки в контейнер с радиоактивным веществом и взорвать.