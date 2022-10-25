Кургинян рассказал, что будет после подрыва «грязной бомбы»
Москва, 25 октября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Нет сомнений, что взорвать «грязную бомбу» планирует Запад руками киевского режима с целью дальнейшего усиления давления на Россию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, сама эта «грязная бомба», по сути, ничего не знаменует. Он отметил, что это огромный контейнер, который начиная с 2014 г. готовили люди в рамках ГУР киевского режима, которых он знает по именам. Эти люди, бывшие советские грушники, ничего не скрывали, говорили об этом прямо, поскольку теракты на территории России для них — это быт. Для создания этой «грязной бомбы» достаточно заложить огромное количество взрывчатки в контейнер с радиоактивным веществом и взорвать.