Кызыл, , 07:20 — REGNUM В Новосибирске произошло ЧП с участием мобилизованных из Тувы со смертельным исходом. Главе республики Владиславу Ховалыгу доложили о происшествии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Мобилизация в Туве Правительство Тувы

«Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведётся следствие», — говорится в сообщении.

Расследование будут вести Главное военное следственное управление СКР, а также сотрудники военной прокуратуры. Заместителю главы Тувы Тимуру Куулару поручено поддерживать взаимодействие с правоохранителями.

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