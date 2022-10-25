В результате ЧП в Новосибирске погиб мобилизованный из Тувы
Кызыл, 25 октября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Новосибирске произошло ЧП с участием мобилизованных из Тувы со смертельным исходом. Главе республики Владиславу Ховалыгу доложили о происшествии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Правительство Тувы
Мобилизация в Туве
«Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведётся следствие», — говорится в сообщении.
Расследование будет вести Главное военное следственное управление СКР, а также сотрудники военной прокуратуры. Заместителю главы Тувы Тимуру Куулару поручено поддерживать взаимодействие с правоохранителями.
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