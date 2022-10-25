Эдмонтон, Канада, 25 октября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Michael Miller Евгений Малкин

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Райан Маклауд.

У «Питтсбурга» точными бросками отметились форварды Рикард Ракелль, Сидни Кросби и Брайан Раст. Российский нападающий Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды шесть очков после шести матчей. «Питтсбург» идёт на втором месте в Восточной конференции с девятью очками после шести игр.

Читайте также: Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»