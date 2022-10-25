Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Американская администрация получила письмо от ряда представителей Конгресса США с призывом вступить в переговоры с Россией по урегулировании ситуации на территории бывш. УССР, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Более 30 парламентариев оставили свои подписи под обращением. В их число вошли и члены Демократической партии: Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамила Джайпал.

По словам Кирби, Белый дом уважает мнение конгрессменов по поводу ситуации на территории б. УССР. Вместе с тем он отметил, что администрация США пока не считает важным договариваться с Россией.

Координатор добавил, что диалог не возможен без участия киевского режима, который «пока не готов к контактам».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Джон Кирби заявил, что власти США пока не видят каких-либо свидетельств подготовки Киева к провокации с «грязной бомбой» на территории б. УССР.

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