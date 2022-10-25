Наманган, Узбекистан, , 07:13 — REGNUM Рейс авиакомпании Uzbekistan airways, совершавший перелёт из Санкт-Петербурга в Фергану, совершил вынужденную посадку в аэропорту Намангана в Узбекистане. Об этом 25 октября сообщил журналистам представитель АО Uzbekistan airports.

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways (сс) Anna Zvereva

Авиарейс HY-636 авиакомпании Uzbekistan airways совершил посадку в Намангане в 08:00 (06:00 мск). Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме. В настоящий момент пассажиры уже покинули авиаборт и находятся в одном из терминалов аэропорта.

Авиакомпания рассматривает возможность доставки пассажиров автобусом в конечный пункт назначения — город Фергану. Расстояние между Наманганом и Ферганой составляет около 130 километров.

По предварительной информации, причиной вынужденной посадки самолёта в аэропорту Намангана стал сильный туман в аэропорту Ферганы.

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