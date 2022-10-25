Ньюарк, США, , 07:13 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Александр Овечкин Nhl.com

Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 783-й в НХЛ. Также в составе «Вашингтон» отличились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири, Ник Дженсен и Алексей Протас.

У «Нью-Джерси» точными бросками отметились форварды Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды восемь очков после семи матчей. «Нью-Джерси» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с шестью очками после шести игр.

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