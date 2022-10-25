Яковлевский район, Приморский край, 25 октября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В посёлке Новосысоевка Яковлевского района утром 25 октября загорелся сарай, есть погибший, сообщили в пресс-службе МЧС по Приморью.

34.мвд.рф Пожар

Читайте также: В Саратове в результате пожара погибли взрослый и двое детей

Пожарные были на месте уже через четыре минуты после вызова. В ходе тушения пожара в сарае было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения.

Сарай сгорел полностью. Причины возгорания и виновный устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, взрослый и двое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Саратове.